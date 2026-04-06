بعد موجة ارتفاعات متتالية .. أسعار الحديد والأسمنت تستقر عند هذه المستويات

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، وذلك بعد فترة من التباين الملحوظ ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، لتسيطر حالة من الهدوء النسبي على سوق مواد البناء اليوم.

وكانت أسعار الحديد قد تأثرت خلال الفترة الأخيرة بارتفاعات تراوحت ما بين 500 إلى 1000 جنيه للطن، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، خاصة مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الحديد اليوم

ووفقًا لآخر تحديث اليوم، استقرت أسعار الحديد داخل المصانع والأسواق، لتسجل نحو 37 ألف جنيه للطن في المتوسط، مع اختلاف الأسعار بحسب الشركات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز: 37200 جنيه

حديد بشاي: 37600 جنيه

حديد المصريين: 36500 جنيه

حديد الجارحي: 34600 جنيه

الجيوشي للصلب: 35500 جنيه

حديد السويس للصلب: 36500 جنيه

حديد المراكبي: 36300 جنيه

حديد العشري: 35500 جنيه

وعلى صعيد سوق الأسمنت، تسود حالة من الاستقرار أيضًا، بعد فترة من الثبات النسبي تخللتها زيادات طفيفة، بالتزامن مع هدوء الطلب واستقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3896 جنيه، مع اختلاف الأسعار حسب النوع، وجاءت كالتالي:

أسمنت بورتلاندي عادي:

من 3490 إلى 4130 جنيه (متوسط 3753 جنيه)

أسمنت بورتلاندي بوزلاني:

من 3520 إلى 4100 جنيه (متوسط 3820 جنيه)

أسمنت بوزلاني مقاوم:

من 3570 إلى 4100 جنيه (متوسط 3896 جنيه)

أسمنت بورتلاندي مقاوم:

من 3530 إلى 4150 جنيه (متوسط 3897 جنيه)

أسمنت مخلوط:

من 2820 إلى 3880 جنيه (متوسط 3031 جنيه)

أسمنت أبيض:

من 5300 إلى 5600 جنيه (متوسط 5433 جنيه)

الجبس:

من 1700 إلى 2120 جنيه (متوسط 1888 جنيه)

ويعكس استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من الترقب في سوق مواد البناء، خاصة بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.