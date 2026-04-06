الشيطان يعظ.. نصيحة من نتنياهو إلى ترامب بشأن الحرب ضد إيران

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة من الحرب.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو اتصل بترامب يوم الأحد ظاهريًا لتهنئته على إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة إف-15 الأمريكية في إيران، لكنه في الواقع أعرب عن قلقه من أن وقف إطلاق النار ينطوي على مخاطر كبيرة.

وأضاف المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الهدنة لا تزال ممكنة إذا استجابت إيران للمطالب الأمريكية، لكنه شدد على أنه لن يتخلى عن مطلبه بتسليم طهران جميع مخزونها من اليورانيوم المخصب والموافقة على عدم استئناف التخصيب.

وقال مسؤولون مقربون من ترامب، نقلت عنهم القناة الثانية عشرة، إنه في حين يرغب الرئيس في التوصل إلى اتفاق، إلا أن الموقف الإيراني الحالي من غير المرجح أن يسمح بإبرام اتفاق في المستقبل القريب.