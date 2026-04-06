اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على أسعار البيع، واستقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 6 أبريل 2026.

أسعار الحديد عالميا 

استقرت أسعار الخردة 375 دولارا / طن دون تغيير ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

ارتفع سعر خام الحديد إلي 107 دولار / طن مقارنة 106 دولار / طن أسعار  مستهل الاسبوع بزيادة دولار.  

تراجعت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 420 – 450 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 495 – 560 دولارا/ طن.

وسجلت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) مستويات مرتفعة بحدود 

1060دولار/طن.


أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 35000 إلى 37298 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.500 جنيه و38200 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 6 أبريل  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

