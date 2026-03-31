بعد اضطربات الحرب.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-3-2026

تباينت أسعار الحديد عالميا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط ، مما أثر على أسعار البيع، واستقرت محليا.

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم 31 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الخردة 375 دولارا / طن دون تغيير ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

ارتفع سعر خام الحديد عند 106 دولار / طن مقارنة 106 دولار / طن أسعار الاسبوع الماضي بزيادة دولار.

تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 433 – 438 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 530 – 560 دولارا/ طن.

وسجلت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) مستويات مرتفعة بحدود

1060دولار/طن.

سجل سعر حديد عز نحو 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.