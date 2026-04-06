العربيات اتعجنت.. تصادم مروع بين ملاكي وميكروباص أعلى وصلة دهشور

شهدت وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي وميكروباص ما أسفر عن تهشم السيارتين بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى وصلة دهشور في الاتجاه لمدينة الشيخ زايد والقادم من طريق الواحات، فور إخطار مديرية أمن الجيزة وجهت بسرعة الدفع بالقوات مدعومة بسيارات الاسعاف.

انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الاسعاف وأوناش المرور وتبين اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى أجرة "ميكروباص" وتهشم مقدمتي السيارتين بالكامل.

تجري قوات الأمن فحص لمدى وقوع إصابات بين ركاب السيارتين من عدمه، وتتولى أوناش المرور رفع آثار الحادث لتسيير حركة الطريق.