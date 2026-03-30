في طريقها لمطار شرم الشيخ.. انقلاب مقطورة محملة بـ50 طن وقود طائرات بالجيزة

شهدت مدينة الشيخ زايد حادثا مروعا عقب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50 طن من وقود الطائرات على الطريق بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، ما أدى إلى تسرب جزء من الشحنة على الطريق، ونجحت الأجهزة الأمنية في فرض كردون أمني لحين إزالة الوقود من على الطريق لخطورته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة نقل مقطورة "تانك" محملة بالوقود بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بفرق من الإنقاذ البري ورجال المرور لفحص البلاغ والتعامل معه وتبين من الفحص أن السيارة المقلوبة بـ50 طنًا من وقود الطائرات وأنها كانت في طريقها لتوصيل الوقود لمطار شرم الشيخ الدولي.

وأضافت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق وعدم قدرته على السيطرة على السيارة فانحرفت عن الطريق واصطدمت بمطلع كوبري ثم انقلبت على جانبها، وهو ما تسبب في انسكاب كميات من الحمولة سريعة الاشتعال على الطريق.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث من مسافات كافية لمنع اقتراب أي مصادر للاشتعال، وقامت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الحماية المدنية بالتعامل الفني مع الوقود المنسكب لتأمين الطريق، كما نجحت الأوناش التابعة للإدارة العامة للمرور في رفع حطام الشاحنة، وإزالة آثار الحادث لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق والشاحنة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.