عفت نصار: هدف ناصر منسي في المصري سيكون مرشحًا لجائزة بوشكاش

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، إن ناصر منسي من المهاجمين الذين لا يهدرون الفرص، مؤكدًا أن العديد من أهدافه تأتي نتيجة اجتهاده داخل الملعب.

وأضاف “عفت نصار”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "cbc": "هدف ناصر منسي في مرمى المصري البورسعيدي سيكون مرشحًا لأفضل هدف في العالم".

وأشار إلى أن فريق المصري يمتلك قائمة قوية، لكن الجهاز الفني لا يجيد توظيف اللاعبين، كما أن أسلوب اللعب أصبح متوقعًا، والفريق تأثر الفريق بغياب عبد الرحمن دغموم.

وأوضح أن هناك لاعبين يشاركون في غير مراكزهم، مؤكدًا أن صلاح محسن لا يصلح كمهاجم صريح، بل يجيد اللعب كمهاجم متأخر.

ولفت إلى أن معتمد جمال تأخر في إجراء التغييرات، رغم أن المصري كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، وكان من الأفضل التدخل بشكل أسرع.

ونوه نصار بأن الزمالك سيخوض مواجهتين قويتين أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية؛ ما سيكلف الفريق مجهودًا بدنيًا كبيرًا، قبل العودة لمباريات الدوري أمام بيراميدز والأهلي، في ظل معاناة الفريق من نقص في قائمته.