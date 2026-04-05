تدريبات فردية لمحمد عواد بعد فوز الزمالك على المصرى

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فردية عقب انتهاء مباراة المصري التي أقيمت اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض اللاعب لتدريبات فردية عقب انتهاء المباراة للحفاظ على لياقته البدنية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة .