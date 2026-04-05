إعلامي يكشف عن مكان إطختفاء اللاعب شيكو بانزا

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على الأزمة الجديدة للاعب شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبيل مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ونشر عبدالجواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لـ بانزا داخل ستاد برج العرب وعلق عليها قائلاً: “شيكوا بانزا يتواجد داخل ستاد برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك والمصري في مرحلة الحسم”.

كان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن أزمة جديدة للاعب شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبيل مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، أن شيكو بانزا تم استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة الفريق المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب غائب عن التدريبات ويقضي الوقت في بلاده بعد ولادة مولوده الأول، وأضاف: «محدش فاهم مصيره إيه».

وأشار شوبير إلى أن المدرب معتمد جمال استبعد اللاعب من حساباته نهائيًا، وتم تغريمه، مؤكّدًا أن مصير عودته إلى مصر غير واضح حاليًا.

وأضاف أن أداء لاعبي الزمالك الحالي وروحهم الجماعية تجعل الفريق يعمل بشكل طبيعي دون الاعتماد على شيكو بانزا في الوقت الراهن.