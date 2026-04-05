الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تجدد Now Playing على هواتف Pixel بتصميم أذكى وحيل جديدة

احمد الشريف

أعلنت جوجل عن أول تحديث لتطبيق Now Playing الجديد على هواتف Pixel بعد إعادة تصميمه بالكامل في بداية مارس، في خطوة تستهدف تحسين تجربة التعرف التلقائي على الموسيقى وترتيبها وإدارتها بشكل أسهل عبر واجهة مستقلة يمكن تحديثها من متجر Google Play.

 وأوضحت تقارير متخصصة أن التحديث الجديد يحمل الإصدار 2026.03.24.x، ويصل تدريجيًا لمستخدمي بيكسل حول العالم، بعد إطلاق النسخة المعاد تصميمها في إصدار 2026.03.02.x ضمن حزمة مارس Feature Drop.

شكل جديد بلغة Material You

أشارت تقارير مبكرة عن إعادة التصميم إلى أن Now Playing لم يعد مجرد إعداد مخفي في قائمة الصوت، بل أصبح تطبيقًا مستقلاً بواجهة كاملة يعتمد على لغة التصميم Material 3 Expressive، مع ألوان زرقاء حديثة تتماشى مع هوية واجهة بيكسل الأحدث. 

وتنقسم الواجهة الآن إلى ثلاث بطاقات واضحة: البحث اليدوي عن الأغاني، وسجل ما تم التعرف عليه من موسيقى سابقًا، وقائمة الأغاني المفضلة، بما يسهل على المستخدم التنقل بين ما يسمعه في اللحظة وما سمعه خلال اليوم أو الأيام السابقة.

وأكدت جوجل أن هذا الفصل الواضح بين الأجزاء المختلفة يهدف إلى تحويل Now Playing من مجرد «تنبيه على شاشة القفل» إلى مركز تحكم كامل في كل ما يحيط بالمستخدم من موسيقى، مع إمكانيات بحث ومراجعة وإدارة أكثر مرونة من السابق.

سجل أذكى وحركات بالإيماءات

أوضحت تقارير Android Magazine أن قسم السجل History في Now Playing لم يعد مجرد قائمة طويلة من الأغاني، بل أصبح مرتبًا زمنيًا بشكل أوضح مع مربع بحث في الأعلى، يتيح الوصول لأي أغنية سابقة خلال ثوانٍ عن طريق الاسم أو الفنان. 

وأضافت جوجل مجموعة «إيماءات ذكية» على طريقة تطبيقات التواصل؛ حيث يمكن للمستخدم السحب على الأغنية (Swipe) لمشاركتها فورًا، أو إضافتها لقائمة المفضلة، أو فتحها في خدمة البث المفضلة مثل YouTube Music بضغطة واحدة.

وأكدت التقارير أن مستخدمي YouTube Music يحصلون على تكامل أعمق؛ إذ يمكنهم وضع «إعجاب» على الأغنية أو إضافتها مباشرة إلى قائمة تشغيل محددة من داخل واجهة Now Playing دون الحاجة لفتح التطبيق الرئيسي، في محاولة لتقليل عدد الخطوات وتحويل التعرف على الأغنية إلى إضافة فورية لمكتبة المستخدم.

تحسينات على شاشة القفل والإعدادات السريعة

لم تقتصر التغييرات على التطبيق نفسه؛ فبحسب نفس المصادر، عدلت جوجل طريقة عرض نتائج Now Playing على شاشة القفل، لتصبح الأسماء أكبر وأسهل قراءة، مع إبراز اسم الأغنية والفنان بشكل أوضح لمن يفتح الهاتف على عجلة. 

كما حصلت بطاقة الإعدادات السريعة (Quick Settings Tile) الخاصة بـ Now Playing على تحسينات من حيث الشكل والوظائف، لتتيح للمستخدم تفعيل أو تعطيل الميزة، أو الوصول السريع للتطبيق بنقرة واحدة من لوحة الإعدادات العلوية.

وتشير هذه الخطوات إلى أن جوجل تحاول منح الميزة الشهيره – التي تعمل في الخلفية لاكتشاف الأغاني عبر مكتبة محلية على الجهاز مع الحفاظ على الخصوصية – حضورًا أكبر في واجهة أندرويد، بدل بقائها في الخلفية فقط أو داخل قوائم الإعدادات العميقة.

حل لمشاكل سابقة وتحضير لما هو قادم

كانت تقارير سابقة قد رصدت شكاوى من مستخدمي بيكسل حول تعطل Now Playing أو تراجع دقته منذ بعض تحديثات أندرويد 15، وهو ما دفع جوجل للتعهد بإصلاحات وتحسينات في تحديثات لاحقة للنظام. 

ويبدو أن إعادة التصميم وإطلاق التطبيق كحزمة مستقلة يمكن تحديثها من Play Store، ثم إصدار أول تحديث تتابعي له الآن، يعكسان رغبة الشركة في التعامل مع الميزة باعتبارها «تطبيقًا حيًا» قابلًا للتحسين السريع بعيدًا عن دورة تحديث النظام الثقيلة.

وترى تحليلات تقنية أن التركيز الحالي على Now Playing – من حيث الشكل والوظائف والتكامل مع خدمات البث – يمهد الطريق أمام جوجل لاستخدام الميزة في تجارب أوسع مستقبلًا، مثل اقتراح قوائم تشغيل ذكية بناءً على ما يسمعه المستخدم في محيطه، أو ربطها بقدرات المساعد الذكي والاقتراحات السياقية داخل واجهة بيكسل. 

في كل الأحوال، التحديث الجديد يمثل أول خطوة رسمية في «حياة جديدة» لميزة يعتبرها كثير من مستخدمي بيكسل واحدة من أكثر إضافات جوجل تميزًا مقارنة بأي هاتف أندرويد آخر.

