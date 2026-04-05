يونيفيل تحذر من استهداف مواقعها في جنوب لبنان وتدعو إلى وقف إطلاق النار

أعربت الناطقة الرسمية باسم قوات "اليونيفيل" كانديس آرديل عن قلقها إزاء إطلاق مقاتلي "حزب الله" والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصاً على مواقع القوات الدولية أو بالقرب منها، مشيرة إلى أن هذه الأعمال أدت بالفعل إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود حفظ السلام.

وأكدت آرديل أن هذه الأنشطة تعرّض قوات "اليونيفيل" لمخاطر كبيرة، مذكّرة جميع الأطراف الفاعلة على الأرض بضرورة الالتزام بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

ودعت إلى وقف التصعيد، مشددة على ضرورة وضع السلاح جانباً والعمل بجدية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار لكلا الجانبين.