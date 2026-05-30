محافظ شمال سيناء يشيد بدعم الإمارات لغزة عبر عملية "الفارس الشهم 3"

ثمن الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة متمثله في عملية "الفارس الشهم 3".

جاء ذلك خلال لقاء محافظ شمال سيناء فريق" الفارس الشهم 3" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في مدينة العريش لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

وتبادل فريق عملية الفارس« الشهم 3 »مع الحضور التهاني والتبريكات بما يعكس روح التعاون الوثيق بين الجانبين الإماراتي والمصري في خدمة العمل الإنساني ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واحتفى طاقم عملية "الفارس الشهم 3"بالشركاء الاستراتيجيين من الجهات المصرية، الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الجهود الميدانية وتيسير أعمال العملية في العريش، من خلال التعاون المستمر وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

و استمع محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيون،خلال اللقاء ، إلى عرض تفصيلي حول عملية "الفارس الشهم 3" ، تضمّن أبرز جهودها الإنسانية في العريش، وآليات استقبال المساعدات وفرزها وتخزينها وتجهيزها، وإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب التعرف على طبيعة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات ضمن العملية.

كما لبّى مدير المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش دعوة محافظ شمال سيناء، للمشاركة في استقبال جموع الأهالي والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، الذين توافدوا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة العريش لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويجسد هذا اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والدور المحوري للتعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتيسير أعمال عملية «الفارس الشهم 3»، بما يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بكفاءة وتنظيم، وفي إطار من التنسيق الميداني المتكامل.