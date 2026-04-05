سويلم يشهد انعقاد "ورشة عمل لمتابعة استعداد الموسم الصيفي 2026 لـ 3 محافظات بالغربية

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، انعقاد "ورشة عمل الاستعداد للموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ"، والتي عُقدت بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

وقد سبق انعقاد ورشة العمل لقاء الدكتور هاني سويلم باللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الذي أعرب عن ترحيبه بالوزير، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال التطهيرات وإزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

كما تفقد الدكتور سويلم، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، والتقى الوزير بالعاملين بالإدارة المركزية والإدارات التابعة لأجهزة الوزارة (مصلحة الميكانيكا والكهرباء - هيئة الصرف) بمجمع الري، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة المنتفعين، وتوصيل مياه الري للمزارعين.

وأشار إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة.

وخلال ورشة العمل، تم استعراض تقارير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، والتي تناولت موقف المنظومة المائية بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، من حيث تطهيرات الترع والمصارف، وبوابات أفمام الترع، وقناطر الحجز، ومحطات الرفع، كما تم عرض خطط الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي المقبل، والموقف التنفيذي لهذه الاستعدادات.

كما دار حوار بين الدكتور الوزير والمهندسين الحضور حول التحديات التي تواجه العمل ومقترحات التعامل معها من مختلف النواحي (الفنية - الإدارية - القانونية)، حيث أكد الوزير على استقبال أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سويلم أن عقد ورش العمل بالمحافظات يهدف إلى تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وإعداد جدول زمني بإجراءات محددة للتعامل مع هذه التحديات وحسمها قبل بدء موسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.

وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل، وفق آليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقًا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، مع الالتزام التام بهذه الحصص، والمرور الدوري لمسؤولي الري بالمحافظة لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين خلال فترة الري، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت.

وأكد أن تقييم مسؤولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير، أهمها معدلات الشكاوى وسرعة حسمها، وتنفيذ أعمال التطهيرات بالطريقة المثلى ومنع التطهير الجائر، ومتابعة أعمال صيانة المنشآت المائية، وخاصة البوابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفي القادم، وصيانة البدالات المارة أعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في مهدها.

وأشار الدكتور سويلم ، إلى أهمية الدورات التدريبية المقدمة للسادة المهندسين والعاملين بالوزارة في مختلف التخصصات، بما ينعكس على تحسين معدلات الأداء، واكتساب الخبرات الفنية التي تواكب التقدم التكنولوجي والعلمي.

ووجه الدكتور سويلم قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإجراء تقييم فني شامل لحالة المعدات المتواجدة بمقر هندسة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مع إعداد مقترحات للاستفادة منها لتلبية احتياجات جهات الوزارة.

كما الووير ، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ بمواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، لسرعة استكمال خطط تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين قبل بدء موسم أقصى الاحتياجات المقبل.

كما وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة نهو أعمال تأهيل الترع ضمن مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع قيام المصلحة بالتنسيق مع شركات الكهرباء المختصة فيما يخص نهو أعمال تطوير الري بالمحافظات الثلاث.

كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل منظومة عقود الاستعانة بالعمالة الفنية المدربة لسد العجز في عدد من التخصصات بالوزارة.