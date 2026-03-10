تسريب يكشف أول نظرة على تصميم Google Pixel 11 Pro Fold

كشفت منصة Droid‑Life، نقلًا عن تسريبات نشرها الحساب المعروف OnLeaks بالتعاون مع موقع Android Headlines، أن أول صور CAD ثلاثية الأبعاد لهاتف Google Pixel 11 Pro Fold القابل للطي أظهرت جهازًا يحتفظ بمعظم ملامح تصميم الجيل السابق Pixel 10 Pro Fold، مع تعديلات طفيفة في السمك ووحدة الكاميرا.

أوضحت المنصة أن التسريب يُعد أول نظرة شاملة على الهاتف المنتظر من عدة زوايا، ويشير إلى أن جوجل لا تخطط لتغيير جذري في شكل الهاتف، بل تركز على تحسينات في التفاصيل، خصوصًا في منطقة الظهر والكاميرات والإحساس العام بالنحافة عند الطي والفتح.

سماكة أقل عند الفتح والطي مع الحفاظ على الأبعاد العامة

أشارت Droid‑Life إلى أن Pixel 11 Pro Fold يبدو أنحف من الجيل السابق وفق الأبعاد الواردة في التسريبات؛ إذ يُتوقع أن يبلغ سُمكه نحو 10.1 ملم في وضع الطي، وقرابة 4.8 ملم عند الفتح، مقارنةً بحوالي 10.8 ملم و5.2 ملم في Pixel 10 Pro Fold.

أكد التقرير أن الطول والعرض العامين للهاتف لا يظهر أنهما تغيّرا بشكل واضح، ما يرجّح أن جوجل احتفظت تقريبًا بنفس مقاس الشاشة الخارجية والداخلية، مع تحسين طريقة توزيع السماكة وإعادة تصميم الحواف لتبدو أكثر رشاقة وأقل سماكة بصريًا.

وحدة كاميرا خلفية معاد تصميمها

أوضحت التسريبات، بحسب Android Headlines، أن Pixel 11 Pro Fold يواصل استخدام شريط كاميرات عرضي على الجهة الخلفية، لكن مع تعديل واضح في توزيع العناصر داخل الجزيرة؛ حيث تظهر الآن وحدتان بيضاويتان (Pill‑shaped) أكبر حجمًا تضمّان العدسات، مع نقل الفلاش والميكروفون إلى داخل إحداهما بدل وجودهما خارج وحدة الكاميرا كما في السابق.

أشارت التقارير إلى أن هذا الترتيب الجديد يمنح وحدة الكاميرا شكلًا أكثر تنظيمًا وبساطة، مع الإبقاء على كاميرا ثلاثية في الخلف، في حين لم تُحسم بعد تفاصيل المواصفات البصرية، وسط توقعات بأن تستعير جوجل بعض مكوّنات الكاميرا أو تقنياتها من سلسلة Pixel 10 Pro التقليدية.

شاشات بثقبي كاميرا أمامية على الغلاف والداخل

أكدت Droid‑Life أن التسريبات تُظهر ثقبًا للكاميرا الأمامية في الشاشة الخارجية في المنتصف أعلى الواجهة، كما هو شائع في معظم هواتف أندرويد الحديثة، إلى جانب ثقب آخر في الركن العلوي الأيمن من الشاشة الداخلية القابلة للطي، وهو نفس موضع الكاميرا الأمامية تقريبًا في الجيل السابق.

أوضحت المصادر أن وجود كاميرتين أماميتين منفصلتين – واحدة للشاشة الخارجية وأخرى للداخلية – يتيح مرونة أكبر للمستخدم في التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو في وضعي الطي والفتح، مع استمرار الاعتماد على شريط الكاميرا الخلفي للتصوير عالي الجودة باستخدام أوضاع مخصّصة في تطبيق الكاميرا.

معالج Tensor G6 متوقّع وإطلاق محتمل مع سلسلة Pixel 11

أشارت Droid‑Life إلى أن التقارير الحالية تتعامل مع Pixel 11 Pro Fold باعتباره جزءًا من عائلة Pixel 11 المنتظرة في النصف الثاني من العام، مع توقّع إطلاقه إلى جانب هواتف Pixel 11 وPixel 11 Pro في حدث واحد خلال شهر أغسطس أو ما بعده بقليل، كما حدث مع بعض الأجيال السابقة.

أكدت تحليلات مرافقة أن الهاتف مرشح للعمل بمعالج Google Tensor G6، الجيل التالي من شرائح جوجل المخصصة، مع تحسينات متوقّعة في كفاءة استهلاك الطاقة وقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بينما لا تزال تفاصيل سعة البطارية وتحسينات قابلية الإصلاح – التي ألمحت إليها تسريبات سابقة – في انتظار مزيد من التسريبات أو إعلان رسمي من الشركة.