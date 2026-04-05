صعب تحديد نوعه... نجل عبدالرحمن أبو زهرة يعلن إصابة والده بورم على الرئة

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن ابو زهرة، تفاصيل الحالة الصحية لولده، مشيرا إلى أن وجد ورم على الرئة ومن الصعب حاليا معرفة نوعه.

واضاف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن ابو زهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن حالته غير مستقرة وتعرض لوعكة صحية نهاية شهر رمضان الماضي ونقل الى المستشفى ووجدنا أن لديه هبوط في معدلات الصوديوم.

وتابع أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن ابو زهرة، أن لديه مشكلة في الرئة وورم وهذا الأمر ليس مؤثرا على التنفس تماما وفقا للاطباء المعالجين له.