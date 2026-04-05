بعد اقترابها من 28 ألف للطن.. نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الأسمدة يضغط على المزارعين

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من أن القطاع الزراعي في مصر مقبل على مرحلة صعبة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة وتوقف عمليات البيع والشراء داخل الأسواق.

وأوضح حسين ابو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن سعر طن الأسمدة قد يصل إلى 28 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن حالة من الترقب تسيطر على السوق، حيث يفضل بعض التجار الاحتفاظ بالمخزون لديهم خوفًا من تقلبات الأسعار وبيعها بأقل من قيمتها المستقبلية، مشددًا على أن الحصول على الأسمدة المدعمة لا يشمل جميع المزارعين، بل يقتصر على من يمتلكون حيازات زراعية رسمية، ما يزيد من الأعباء على باقي الفلاحين في السوق الحرة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي عالميًا يمر بظروف استثنائية، من المتوقع أن تنعكس على الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل اضطرابات العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ونوه حسين أبو صدام ، بأن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأسمدة، لافتًا إلى أن الدولة تدعم نحو 37% من إنتاج المصانع لصالح المزارعين، كما أن نحو 80% من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة يستفيدون من منظومة الدعم، وهو ما يساهم جزئيًا في تخفيف حدة الأزمة.