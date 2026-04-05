وزير الصحة : مراجعة مدة النظر في الشكاوى الطبية لضمان سرعة حلها

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وبحضور كامل أعضاءها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، أن الوزير استهل الاجتماع بالاطلاع على عمل اللجنة والأهداف المرجوة منها، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، واستمع للتحديات والمعوقات التي تواجه منظومة العمل، مؤكداً تقديم كل الدعم لتذليل أي عقبات، مع مراجعة مدة النظر في الشكاوى وسرعة حلها.

تقرير أرقام القضايا والشكاوى الواردة

وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض تقرير أرقام القضايا والشكاوى الواردة خلال الفترة الماضية، والتي بلغ عددها 335 قضية تم توزيعها على اللجان الفرعية، مع متابعة دقيقة لسير العمل بها.

تضمن الاجتماع عرض المنظومة الرقمية المقترحة للجنة تحت عنوان «رحلة التحول الرقمي: من تسجيل البيانات إلى الذكاء التحليلي»، والتي تشمل نظام عمل مميكن، ولوحة متابعة وتحليل بيانات، ونظام مؤشرات لإدارة الأداء، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا لتطوير أداء اللجنة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في التعامل مع القضايا الطبية.