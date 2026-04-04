شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إلهام أبو الفتح
انتهاء 90% من الأعمال.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بـ «بدر»

عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروعي إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، ومستشفى العبور العام بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للمشروعات الصحية القومية، للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي تحديات.

تفاصيل مشروع المعامل المركزية 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير بدأ جولته بمجمع المعامل المركزية، حيث اطلع على الرسومات الهندسية ومعدل التنفيذ في المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع موزعة على 4 طوابق. ويقع المشروع على مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأكد الوزير، على أهمية المجمع الذي يُنشأ وفق أحدث المعايير العالمية، لتقديم خدمات معملية متطورة، مشيداً بالتصميمات المعمارية ومعدلات الإنجاز التي تجاوزت 90%. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية إبريل 2026، وبدء التشغيل التجريبي في يوليو 2026.

وانتقل الوزير إلى مستشفى العبور العام، الذي بلغت نسبة إنجازه 99%، على مساحة إجمالية 16 ألفاً و700 متر مربع، ويضم المستشفى 189 سريراً (122 إقامة، 47 رعاية، 20 حضانة، 20 غسيل كلوي)، إلى جانب 5 غرف عمليات، بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه. وأشاد الوزير بحجم الإنجاز وأهمية الموقع الجغرافي الذي يخدم نحو مليون مواطن في المنطقة والمناطق المجاورة.

واطلع الوزير، على الهيكل الإنشائي والبرنامج الوظيفي للمستشفى، الذي يشمل أقسام العيادات الخارجية والإقامة والرعاية والولادة والعمليات والعنايات المركزة والمعامل والغسيل الكلوي والمناظير والطوارئ والأشعة. كما وجه بتوسيع المساحات الخضراء لتوفير بيئة مريحة للمرضى والأطقم الطبية.

رافق الوزير في الجولة كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة.


 

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

الترمس

طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد