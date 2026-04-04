انتهاء 90% من الأعمال.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بـ «بدر»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروعي إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، ومستشفى العبور العام بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للمشروعات الصحية القومية، للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي تحديات.

تفاصيل مشروع المعامل المركزية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير بدأ جولته بمجمع المعامل المركزية، حيث اطلع على الرسومات الهندسية ومعدل التنفيذ في المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع موزعة على 4 طوابق. ويقع المشروع على مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأكد الوزير، على أهمية المجمع الذي يُنشأ وفق أحدث المعايير العالمية، لتقديم خدمات معملية متطورة، مشيداً بالتصميمات المعمارية ومعدلات الإنجاز التي تجاوزت 90%. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية إبريل 2026، وبدء التشغيل التجريبي في يوليو 2026.

وانتقل الوزير إلى مستشفى العبور العام، الذي بلغت نسبة إنجازه 99%، على مساحة إجمالية 16 ألفاً و700 متر مربع، ويضم المستشفى 189 سريراً (122 إقامة، 47 رعاية، 20 حضانة، 20 غسيل كلوي)، إلى جانب 5 غرف عمليات، بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه. وأشاد الوزير بحجم الإنجاز وأهمية الموقع الجغرافي الذي يخدم نحو مليون مواطن في المنطقة والمناطق المجاورة.

واطلع الوزير، على الهيكل الإنشائي والبرنامج الوظيفي للمستشفى، الذي يشمل أقسام العيادات الخارجية والإقامة والرعاية والولادة والعمليات والعنايات المركزة والمعامل والغسيل الكلوي والمناظير والطوارئ والأشعة. كما وجه بتوسيع المساحات الخضراء لتوفير بيئة مريحة للمرضى والأطقم الطبية.

رافق الوزير في الجولة كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة.



