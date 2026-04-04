وزير الصحة يغير مسار جولته الميدانية ويقوم بزيارة مفاجئة لمركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر

في خطوة تعكس حرصه على المتابعة الميدانية غير المرتبة سلفا، غيّر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خط سير زياراته الميدانية المخططة، صباح اليوم السبت، وقام بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر.

وزير الصحة يغير مسار جولته الميدانية

مراجعة أعداد الصيادلة المسجلين بالمركز

تفقد الوزير المعمل والصيدلية، واطلع على جداول الفرق الطبية العاملة، موجهاً بزيادة أعداد القوى البشرية في مختلف التخصصات الطبية، ومراجعة أعداد الصيادلة المسجلين بالمركز، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والمستشفيات المحيطة، وذلك لسد أي عجز وتسريع حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية.

‎وحرص الوزير على التحدث مباشرة مع المواطنين في ساحات الانتظار، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير أداء الخدمات الطبية، واستطلع مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة، ووجه مدير المركز بسرعة تلبية كافة احتياجاتهم الصحية وحل أي معوقات تواجههم فوراً.

‎رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة ضمن جولة ميدانية يقوم بها الوزير بعدد من المنشآت الصحية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية،