ضبط شخص يرتدي ملابس نسائية للتحريض على الفجور بصورة خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بنشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالتحريض على الفجور والرقص بصورة خادشة للحياء مرتدياً ملابس نسائية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.