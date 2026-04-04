الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصحة تكشف تفاصيل صياغة استراتيجية وطنية لعلاج الحروق

خدمات الرعاية الحرجة
خدمات الرعاية الحرجة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 74 ألفاً و849 مكالمة على مركز النداء الآلي 137 خلال شهر فبراير 2026، شملت خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة والحضانات والطوارئ وتوفير أكياس الدم ومشتقاته.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن المكالمات الصادرة بلغت 46 ألفاً و421 مكالمة، فيما تم استقبال 4788 مكالمة عبر الخط الساخن 16474، كما تم تقييم وتدخل سريع في 1503 حالات طارئة ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» للقساطر والدعامات القلبية ومنظم ضربات القلب.

 58 ألفاً و819 طلباً للرعاية المركزة والحضانات

وأضاف «عبدالغفار»، أن المنظومة سجلت 58 ألفاً و819 طلباً للرعاية المركزة والحضانات، تم تسكين 41 ألفاً و166 حالة داخل المستشفيات المُبلغ عنها، بالإضافة إلى تسكين 17 ألفاً و653 حالة أخرى من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، إلى إنشاء غرفة عمليات وطوارئ جديدة بمحافظة دمياط وربطها بالمنظومة المركزية 137، بالإضافة إلى تشغيل غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية بعد تدريب كامل للفرق الطبية على أحدث النظم العالمية للربط الإلكتروني، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لمتابعة تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفى طوخ المركزي الجديد.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لصياغة استراتيجية وطنية لعلاج الحروق، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر وتوزيع أجهزة تخصصية على 24 مركزاً ووحدة حروق بـ15 محافظة.

كما تابع تطبيق المرحلة الثانية من خطة إدارة السموم، مع عقد دورات تدريبية في محافظات قنا وسوهاج والفيوم، وتقديم المشورة الطبية لحالات التسمم عبر خط 137.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تعزيز كفاءة خدمات الطوارئ الطبية، وتقليل زمن الاستجابة، وضمان تقديم رعاية متميزة لكل مواطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يوفر خدمات طيبة لـ 3 دور مسنين بالجيزة

وزير الكهرباء

لاستمرار التغذية الكهربائية.. تقارير يومية عن خفض استهلاك الوقود وترشيد الاستهلاك

مصر الخير

مصر الخير تطلق معسكر "بصمة 2" لإعداد القادة لشباب المحافظات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد