الصحة تكشف تفاصيل صياغة استراتيجية وطنية لعلاج الحروق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 74 ألفاً و849 مكالمة على مركز النداء الآلي 137 خلال شهر فبراير 2026، شملت خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة والحضانات والطوارئ وتوفير أكياس الدم ومشتقاته.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن المكالمات الصادرة بلغت 46 ألفاً و421 مكالمة، فيما تم استقبال 4788 مكالمة عبر الخط الساخن 16474، كما تم تقييم وتدخل سريع في 1503 حالات طارئة ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» للقساطر والدعامات القلبية ومنظم ضربات القلب.

وأضاف «عبدالغفار»، أن المنظومة سجلت 58 ألفاً و819 طلباً للرعاية المركزة والحضانات، تم تسكين 41 ألفاً و166 حالة داخل المستشفيات المُبلغ عنها، بالإضافة إلى تسكين 17 ألفاً و653 حالة أخرى من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، إلى إنشاء غرفة عمليات وطوارئ جديدة بمحافظة دمياط وربطها بالمنظومة المركزية 137، بالإضافة إلى تشغيل غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية بعد تدريب كامل للفرق الطبية على أحدث النظم العالمية للربط الإلكتروني، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لمتابعة تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفى طوخ المركزي الجديد.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لصياغة استراتيجية وطنية لعلاج الحروق، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر وتوزيع أجهزة تخصصية على 24 مركزاً ووحدة حروق بـ15 محافظة.

كما تابع تطبيق المرحلة الثانية من خطة إدارة السموم، مع عقد دورات تدريبية في محافظات قنا وسوهاج والفيوم، وتقديم المشورة الطبية لحالات التسمم عبر خط 137.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تعزيز كفاءة خدمات الطوارئ الطبية، وتقليل زمن الاستجابة، وضمان تقديم رعاية متميزة لكل مواطن.