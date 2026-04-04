قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة : افتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم وصحة المرأة بـ 27 محافظة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 317,744 خدمة علاج طبيعي بوحدات العلاج الطبيعي في مختلف المحافظات خلال فبراير 2026، بالتوازي مع افتتاح وتجهيز 8 وحدات تخصصية جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية التأهيلية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تجهيز عيادة مخصصة لذوي الهمم بوحدة «اقفهص» الصحية ببني سويف، ووحدة صحة المرأة واضطرابات الحوض بمستشفى شربين بالدقهلية، وافتتاح وحدة التأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالشرقية، كما تم افتتاح أقسام متخصصة للأطفال بمستشفى منشية البكري ومركز طبي التونسي الحضري بالقاهرة، ووحدة كوم شقاو بسوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طوخ المركزي بالقليوبية وقسم التغذية وتعديل القوام بالأميرية بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، تنفيذ حملات توعية مكثفة في المدارس الابتدائية والفنية ومدارس الصم والبكم ضد تشوهات القوام والعمود الفقري، إلى جانب عقد 29 ندوة في 5 محافظات حول مخاطر استخدام الهواتف المحمولة على الرقبة، وتأهيل إصابات الملاعب، وعلاج العصب السابع وعرق النسا.

 رفع كفاءة العنصر البشري

وفي سياق رفع كفاءة العنصر البشري، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام بالغربية ضمن منظومة تدريب البورد المصري، وتنفيذ 147 يوماً علمياً في 12 محافظة، بالإضافة إلى عقد المؤتمر العلمي الثامن بالإسكندرية تحت شعار «العلاج الطبيعي.. من الإعاقة إلى القدرة».

وبدورها، أكدت الدكتورة نيفين عوني، مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعي، استمرار المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمة، حيث شملت جولاتها مستشفيات الغردقة العام بالبحر الأحمر وإمبابة العام بالجيزة.

وأشارت إلى أن افتتاح 8 وحدات جديدة خلال شهر واحد يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات التأهيلية كجزء أساسي من الرعاية الصحية الشاملة، لتمكين المواطنين وتحويل الإعاقة إلى قدرة.

وزارة الصحة والسكان صحة المرأة وحدات تخصصية التأهيل الرئوي مستشفى الصدر مركز طبي التونسي القليوبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

