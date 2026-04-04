وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أم المصريين ويوجه بدراسة زيادة أدوار مبنى العيادات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أم المصريين، اليوم السبت، لمتابعة معدلات التنفيذ ورفع الكفاءة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير اطلع على معدلات تنفيذ المشروع والوصف الوظيفي للمستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 407 أسرة، منها 309 أسرة إقامة داخلية، و55 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية مركزة أطفال، و12 حضانة، و22 سرير رعاية أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 23 كرسي غسيل كلوي و10 غرف عمليات و37 عيادة خارجية. ووجه الوزير بدراسة زيادة عدد أدوار مبنى العيادات ليصبح 7 طوابق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين.

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

وتابع أن الوزير عقد اجتماعاً مع الأطقم الطبية، مؤكداً أن أعمال التطوير تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الوزير وجه باعتماد تخصصات الزمالة المصرية للأطباء مع استمرار برامجهم التدريبية، تزامناً مع نقل الخدمة إلى مستشفى بولاق الدكرور، كما وجه بدعم قسم السمعيات بمزيد من الأجهزة والتجهيزات الطبية.

ولفت إلى تأكيد الوزير على التنسيق مع محافظ الجيزة لتيسير حركة المرضى بين المستشفيين، وتوجيهه بتشكيل فريق عمل من أطباء المستشفى لمتابعة تنفيذ المشروع وضمان تحقيق أفضل النتائج وفق الاحتياجات الفعلية.

رافق الوزير في جولته: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور إسحاق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة.