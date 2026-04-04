وزير الصحة يتفقد المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية ويوجه بسرعة تجهيزه تمهيداً لافتتاحه خلال أيام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المبنى الجديد بمستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية في محافظة القاهرة، مشيداً بحجم الإنجاز وأعمال البنية المعمارية، وموجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيزه طبياً وغير طبي، تمهيداً للافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف على جودة الخدمات، حيث شملت جولته صباح اليوم السبت تفقد مشروعات المعامل المركزية الجديدة ببدر، ومستشفى العبور العام، والمركز الطبي بالحي الثالث بمدينة بدر، ومستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي.

الهيكل الإداري والوظيفي للمبنى الجديد

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الهيكل الإداري والوظيفي للمبنى الجديد، الذي يضم 60 سريراً (44 سرير عناية مركزة و16 سرير داخلي)، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية، وأقسام العلاج الطبيعي، والأشعة المقطعية والعادية، وأشعة السونار، والأسنان، وقسم الطوارئ بسعة 12 سريراً، وغرفة الفرز، وغرفتين للكشف، و4 غرف عمليات.

وأوضح أن المستشفى يشهد إقبالاً كبيراً، حيث يبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية شهرياً 8 آلاف تردد، والطوارئ 9500 تردد، فيما يصل متوسط الحالات في الرعايات المركزة إلى 160 حالة، والقسم الداخلي 500 حالة، ويجري في قسم العمليات نحو 110 عمليات جراحية شهرياً، بالإضافة إلى إجراء 2500 أشعة مقطعية.

رافق الوزير في جولته كل من: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.