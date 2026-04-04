وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع أبو العلا

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروع مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ ورفع الكفاءة بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير بدأ جولته بمستشفى بولاق الدكرور، الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، بطاقة استيعابية 215 سريراً، تشمل 101 سرير إقامة داخلية، و86 سرير رعاية مركزة، و21 حضانة، إلى جانب 7 وحدات زراعة نخاع، و22 عيادة خارجية، و9 غرف عمليات، و24 ماكينة غسيل كلوي.

كبسولة العمليات المجهزة

وأشار إلى أن الوزير تفقد كبسولة العمليات المجهزة بأحدث التقنيات، والحضانات، ورعاية الأطفال، كما اطمأن على سير العمل في وحدتي الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي في أول أيام تشغيلهما، وخاصة وحدة العلاج الطبيعي التي استقبلت أول حالة لطفل يبدأ برنامجه العلاجي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استكمل جولته بمشروع مستشفى بولاق أبو العلا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 220 سريراً، تشمل 145 سرير إقامة داخلية، و55 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة، و9 غرف عمليات، و66 عيادة خارجية، و19 ماكينة غسيل كلوي.

رافق الوزير في جولته: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور إسحاق جميل وكيل الوزارة بالجيزة، والدكتورة سماح جاد وكيل مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور ميناء رحيم مدير مكتب فني وكيل الوزارة، والدكتور أحمد نجيب مدير مستشفى بولاق الدكرور.