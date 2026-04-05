سعر سبيكة 5 جرام .. أسعار السبائك الذهب الآن

يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الذهب وأسعار السبائك الذهب ، خاصة وأنها الأكثر انتشاراً وتداولاً لكل من يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب، لتكون السبائك هي الاختيار الأول خاصة وأنها متاحة بجميع الأوزان وكلها من عيار 24 .

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد، وسعر سبيكة 5 جرام ، وسعر سبيكة 10 جرام ؛ باعتبارهما الأكثر تداولاً.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة 0.25 جرام في الصاغة حوالي 2،127 - 2،227 جنيها.

سجل سعر سبيكة 0.5 جرام في الصاغة حوالي 4،262 جنيها.

سجل سعر سبيكة 1 جرام في الصاغة حوالي 7،865 - 8،350 جنيها.

سجل سعر سبيكة 2.5 جرام في الصاغة حوالي 19،464 - 20،750 جنيها.

سجل سعر سبيكة 5 جرام في الصاغة حوالي 38،828 - 41،386 جنيها.

سجل سعر سبيكة 10 جرام في الصاغة حوالي 77،627 - 82،479 جنيها.

سجل سعر سبيكة 20 جرام في الصاغة حوالي 155،215 - 165،306 جنيها.

سجل سعر أونصة (31.1 جرام) في الصاغة حوالي 241،328 - 257،476 جنيها.

سجل سعر سبيكة 50 جرام في الصاغة حوالي 387،887 - 413،566 جنيها.

سجل سعر سبيكة 100 جرام في الصاغة حوالي 775،575 - 827،032 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الشراء: 57200 جنيه.

سعر البيع: 56800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الشراء: 8117 جنيهًا.

سعر البيع: 8115 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا)

سعر الشراء: 7150 جنيهًا.

سعر البيع: 7100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الشراء: 6129 جنيهًا.

سعر البيع: 6083 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الشراء: 4767 جنيهًا.

سعر البيع: 4727 جنيهًا.