مجموعة بوكسر البرمائية الأمريكية جاهزة بمنطقة عمليات الأسطول الثالث.. وتنفيذ تدريبات في المحيط الهادئ

أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية، بأن مجموعة بوكسر البرمائية الأمريكية جاهزة بمنطقة عمليات الأسطول الثالث، وتنفذ تدريبات في المحيط الهادئ.

ويعتبر فريق مجموعة الاستعداد البرمائية/وحدة مشاة البحرية الاستكشافية، هو القدرة الوحيدة الجاهزة للقوات الأمريكية لتنفيذ عمليات الدخول القسري، وهو دور تزداد أهميته مع تراجع فرص الوصول إلى القواعد الخارجية.

وفي وقت سابق، كشف موقع “Army Recognition”، أن مجموعة “Boxer ARG” الاستعدادية البرمائية، ووحدة مشاة البحرية الاستكشافية الحادية عشرة، أتمت تمريناً تدريبياً موسعاً في المحيط الهادئ يوم 6 فبراير 2026، واستمر التمرين قرابة 3 أسابيع في مياه الأسطول الثالث الأمريكي قبالة جنوب كاليفورنيا.

وصرح مسؤولو البحرية، بأن التمرين تجاوز كونه حدثا لاختبار الجاهزية إلى منصة لتحسين كيفية استخدام القوات البرمائية في سيناريوهات الاستكشاف الواقعية، واختبر التمرين قدرات القيادة والعمليات الجوية والمناورة من السفينة إلى الشاطئ في بيئة بحرية متطلبة.