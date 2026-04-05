إسرائيل تعلن مقتل مسؤول بارز في “مقر النفط” التابع للحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية وإيرانية، بأن إسرائيل أعلنت مقتل مسؤول بارز في ما يُعرف بـ«مقر النفط» التابع لـ الحرس الثوري الإيراني ، وذلك في تطور جديد ضمن سلسلة التصعيد المتبادل بين الجانبين في المنطقة.





وبحسب ما تم تداوله، فإن العملية استهدفت شخصية يُعتقد أنها كانت ضمن الهيكل الإداري أو اللوجستي المرتبط بقطاع الطاقة داخل منظومة الحرس الثوري، وهو ما لم تؤكده طهران بشكل تفصيلي حتى الآن، بينما اكتفت بعض المصادر الإيرانية بالإشارة إلى وقوع «هجوم أدى إلى مقتل أحد المسؤولين» دون إعلان رسمي عن هويته.





في المقابل، لم تصدر حكومة إسرائيل بيانًا موسعًا يوضح طبيعة العملية أو توقيتها، لكن وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الاستهداف بأنه يأتي ضمن “عمليات دقيقة” تستهدف شبكات تمويل وموارد مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، خصوصًا تلك المتعلقة بقطاع النفط.





ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، حيث تتكرر عمليات الاستهداف المتبادل في عدة ساحات إقليمية، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة غير المباشرة بين الطرفين.





ولم يتسنّ حتى الآن التحقق من التفاصيل بشكل مستقل، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية أوضح من الجانبين خلال الساعات المقبلة لتأكيد ملابسات الحادث وهوية المستهدف بشكل دقيق



