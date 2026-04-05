الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد استهداف منشأة بتروكيماويات.. البحرين تؤكد سلامة جودة الهواء وعدم تسجيل أي مستويات غير طبيعية

هاجر رزق

أكد المجلس الأعلى للبيئة في دولة البحرين على سلامة جودة الهواء وعدم تسجيل أي مستويات غير طبيعية؛ وذلك في أعقاب استهداف إحدى منشآت صناعة البتروكيماويات.

وقال المجلس الأعلى البحريني للبيئة، إن المسح الميداني يظهر سلامة جودة الهواء وعدم تسجيل أي مستويات غير طبيعية وذلك في أعقاب استهداف إحدى المنشآت وعدد من الوحدات التشغيلية بمنشأة أخرى.

وفي وقت سابق، اندلع حريق في عدد من الوحدات التشغيلية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد جراء هجوم بمسيرات إيرانية، مؤكدة إخماده دون إصابات. 

وجاء في بيان وكالة أنباء البحرين "بنا": "في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة، وفي أعقاب استهداف العدوان الإيراني الآثم لإحدى المنشآت وعدد من الوحدات التشغيلية بمنشأة أخرى في ساعات الصباح الأولى، أكد المجلس الأعلى للبيئة استمرار عمليات الرصد البيئي لمستويات جودة الهواء في أجواء مملكة البحرين على مدار الساعة" وكل شيء طبيعي.

وأشار المجلس إلى أن الفرق المختصة نفذت مسحا ميدانيا شاملا لمحيط المنشآت والمناطق السكنية المجاورة، حيث أظهرت النتائج عدم تسجيل أي تجاوزات أو مستويات غير طبيعية في جودة الهواء.

وأوضح المجلس أن أعمال المتابعة تتم ضمن إجراءات احترازية مستمرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن مراقبة مؤشرات الانبعاثات وتعزيز السيطرة البيئية، مؤكدا أن محطات الرصد في مختلف المحافظات تعمل بكفاءة عالية لتحديث البيانات بشكل دوري ورصد أي تغيرات محتملة.

ودعا المجلس الأعلى للبيئة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدًا استمرار متابعة الموقف الميداني وإصدار التحديثات اللازمة عند الحاجة.

المجلس الأعلى للبيئة البحرين البتروكيماويات جيبك العدوان الإيراني

