زراعة الأصناف المجهولة "خطر".. وزارة الزراعة تحذر من إعلانات التقاوي الوهمية

في ضوء ما رصدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لما اسمته بـ"أفضل التقاوي العالمية"، وتتضمن أصنافًا غير مسجلة ومجهولة المصدر وعلى سبيل المثال "صنف أرز (سوبر 600) أو قمح (999)" أو أي مسمي مضلل أخر، تؤكد الوزارة أن هذه الإعلانات لا تمت بصلة لها، وتمثل محاولات احتيال من قبل جهات غير معتمدة، تروج لتقاوي غير مسجلة يتم إدخالها بطرق غير شرعية، أو تجميعها محليًا من أصناف محلية واستغلال الإعلان عنها كتقاوي مستوردة.



أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تعد الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بفحص واعتماد ورقابة جودة التقاوي المتداولة في السوق المصري، وأي أصناف يتم تداولها خارج إشرافها تعد مخالفة صريحة للقانون.

وأوضحت الوزارة أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يمثل خطرًا بالغًا على الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاجية، ونقل أمراض فطرية وفيروسية للتربة والمحاصيل، وتعرض المزارع لخسائر مالية فادحة دون أي غطاء قانوني.

وتهيب الوزارة بالمزارعين شراء التقاوي فقط من الجهات المعتمدة والموثوقة، وهي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة الخاضعة للرقابة الرسمية، والتأكد من وجود بطاقة الاعتماد على عبوات التقاوي، والتي تتضمن كافة البيانات الفنية المعتمدة، مشددة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة، خاصًة التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل "واتساب أو الرسائل الخاصة".

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة وضبط أي كميات من التقاوي غير المعتمدة أو مجهولة المصدر، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لحماية الأمن الغذائي القومي وصون حقوق المزارعين.