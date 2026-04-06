من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحف مطار القاهرة يستعرض صورة عتبة خشبية للسيد المسيح

محمد الاسكندرانى

استعرض متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، اللوحة آثرية استثنائية تمثل عتبة خشبية عليا (Lintel) محفورة بأسلوب الحفر البارز.

تجسد اللوحة مشهد "دخول السيد المسيح أورشليم" (أحد السعف)، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، ويظهر في التكوين ،السيد المسيح يجلس على جحش في وضع جانبي (ركوب جانبي)، وهي سمة فنية قبطية قديمة.


يعلو المشهد شريط من الكتابة اليونانية المحفورة ببراعة، وهي عبارة عن نص ديني (ترتيلة أو آية) تمجد الحدث، وتعتبر هذه الكتابة جزءاً لا يتجزأ من التصميم الجمالي والتوثيقي للقطعة.
مصنوعه من الخشب (غالباً خشب الجميز أو السنط)، وهو من المواد التي برع الفنان القبطي في تطويعها. اعتمد الفنان على الحفر البارز العميق، مما خلق ظلالاً قوية تبرز تفاصيل الثنيات في الملابس، وحركة الحيوان، وملامح الوجوه، مما يعطي إحساساً بالحيوية والواقعية رغم بساطة الأدوات، تعود هذه القطعة إلى الفترة الانتقالية بين القرنين الرابع والسادس الميلادي تقريباً، وهي تمثل نضوج الفن القبطي وتأثره بالفنون الهيلينستية مع الاحتفاظ بالهوية المحلية.


تعتبر اللوحه وثيقة تاريخية تؤكد قدم الاحتفال بأحد الشعانين في مصر، وتوضح كيف استخدم الفنان القبطي الخشب لتزيين واجهات الكنائس أو أعتاب الهياكل
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

تحصين أشجار النخيل بقنا

زراعة قنا تطلق حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل بأحدث أجهزة الحقن

الحملة

قومي المرأة بالإسماعيلية يستهدف 894 مواطنًا ضمن حملات "الإرشاد النفسي وتنمية الأسرة" بأبوصوير والقنطرة غرب

محافظ البحيرة

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل رئيسة الشهر العقاري بدمنهور وآخرين في قضية تزوير المحررات

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد