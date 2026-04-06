الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة
رباب الهواري

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، أن قرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الماضي كان استثنائيًا ولن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف. 

وشدد على أن ما حدث جاء في إطار دعم خاص لنادي الإسماعيلي، نظرًا لظروفه في ذلك التوقيت، لكنه لن يصبح قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً.

إجماع الأندية كان السبب
أوضح سويلم أن قرار إلغاء الهبوط لم يكن فرديًا، بل جاء بناءً على رغبة جماعية من جميع الأندية المشاركة في الدوري خلال الموسم الماضي. حيث اتفقت الأندية على دعم الإسماعيلي ومساندته، وهو ما دفع الرابطة إلى الاستجابة لهذا التوجه بشكل استثنائي، حفاظًا على استقرار المسابقة وروح المنافسة.

رفض تكرار الاستثناء مستقبلاً
شدد المتحدث الرسمي على أن هذا القرار لن يتم تطبيقه مرة أخرى، سواء لصالح الإسماعيلي أو أي نادٍ آخر. وأكد أن رابطة الأندية تسعى لتطبيق اللوائح بشكل عادل وثابت على الجميع، دون استثناءات، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المنافسة في الدوري المصري.

خطة إعادة هيكلة الدوري
كشف سويلم عن وجود خطة واضحة لإعادة تنظيم الدوري المصري، تتضمن العودة إلى نظام الـ18 فريقًا. 

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيبدأ اعتبارًا من موسم 2027/2028، في إطار تطوير المسابقة ورفع مستوى التنافس بين الأندية.

نحو دوري أكثر استقرارًا
اختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن رابطة الأندية تعمل على تحقيق الاستقرار الفني والتنظيمي للدوري، من خلال الالتزام باللوائح وتطبيقها بشكل صارم، بما يضمن عدالة المنافسة ويعزز من قوة البطولة في السنوات المقبلة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

