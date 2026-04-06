المواصفات الكاملة لسيارة BYD شارك 6 الجديدة.. بتصميم الـ بيك أب

تواصل BYD الصينية توسيع نطاقها عالميًا عبر طراز BYD Shark 6، الذي يأتي بتصميم بيك أب يجمع بين الطابع العملي والتقنيات الحديثة، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

أبعاد BYD شارك 6

تعتمد BYD شارك 6 على هيكل ضخم يبرز هويتها كبيك أب متعددة الاستخدام، حيث يصل طولها إلى 5,457 مم، مع عرض يبلغ 1,971 مم وارتفاع يصل إلى 1,925 مم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,260 مم، كما تتمتع بخلوص أرضي يصل إلى 230 مم، بينما يبلغ وزنها 2,710 كجم، وتأتي مزودة بعجلات قياس 18 بوصة.

محرك وأداء BYD شارك 6

تعتمد BYD شارك 6 على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، مع نظام الدفع الكلي للعجلات، ويولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 181 حصانًا، بينما تقدم المحركات الكهربائية قوة إضافية تصل إلى 228 و201 حصان، لتبلغ القوة الإجمالية نحو 430 حصانًا.

ويصل عزم الدوران الإجمالي إلى 650 نيوتن متر، ودعم هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير E-CVT، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية، مع قدرة سحب تصل إلى 2,500 كجم.

تأتي السيارة ببطارية بسعة 29.58 كيلوواط ساعة، تتيح السير لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، كما توفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 520 كيلومترًا عند دمج المحركين، إلى جانب خزان وقود بسعة 59 لترًا.

تجهيزات BYD شارك 6

تزود BYD شارك 6 بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم أنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي، بالإضافة إلى تقنيات الحفاظ على المسار والتنبيه عند الانحراف.

وتدعم هذه الأنظمة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية، إلى جانب تحذير التصادم الخلفي، وتوفر السيارة 7 وسائد هوائية موزعة بشكل يعزز حماية الركاب داخل المقصورة.

وداخليًا يأتي مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد ويدعم 10 وضعيات مختلفة، بينما يوفر مقعد الراكب الأمامي نفس الخصائص مع 4 وضعيات، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه قياس 12.8 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة، ونظام عرض على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي من Dirac مكون من 8 سماعات.