المواصفات الكاملة لسيارة BYD سيل 7 موديل 2026

تواصل بي واي دي تعزيز تواجدها عالميًا، عبر باقة كبيرة من الإصدارات، منها BYD سيل 7 موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، مع اعتمادها على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي.

أبعاد BYD سيل 7 موديل 2026

تعتمد السيارة BYD سيل 7 على تصميم خارجي بأبعاد كبيرة نسبيًا ضمن فئتها، حيث يبلغ طولها 4,980 مم، وعرضها 1,890 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,495 مم.

بي واي دي سيل 7

وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويبلغ وزنها نحو 1,915 كجم، مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 465 لتر، كما تأتي مزودة بعجلات بقياس 18 بوصة.

محركات BYD سيل 7 موديل 2026

تعتمد سيل 7 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، ومحرك كهربائي داعم، ويولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 129 حصانًا، بينما يقدم المحرك الكهربائي 137 حصانًا، ليصل إجمالي القوة إلى 270 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك البنزين 220 نيوتن متر، مقابل 231 نيوتن متر للمحرك الكهربائي.

بي واي دي سيل 7

وتعكس السيارة توجهها الاقتصادي من خلال معدل استهلاك وقود يصل إلى 29.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتر، كما تعتمد على بطارية بسعة 17.6 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 65 كم بالطاقة الكهربائية فقط، ويمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد خلال نحو 2.66 ساعة للوصول إلى الشحن الكامل.

بي واي دي سيل 7

وتعتمد السيارة BYD سيل 7 موديل 2026 على ناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، كما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية.

بي واي دي سيل 7

أنظمة أمان وتجهيزات المساعدة

تتضمن السيارة مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، مثل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تدعم مساعد صعود المرتفعات، وتوفر 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

بي واي دي سيل 7

تأتي السيارة بشاشة ترفيه رئيسية بقياس 12.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، وتضم نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، كما يتوفر مقعد السائق بتحكم كهربائي، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.