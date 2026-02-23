قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عائلية بقدرات هجينة.. بي واي دي تكشف الستار عن M9 الجديدة| صور

بي واي دي Linghui M9
بي واي دي Linghui M9
صبري طلبه

تواصل بي واي دي الصينية وعملاق تصنيع السيارات تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن أحدث إصداراتها ضمن فئة الفان، وهي السيارة العائلية صاحبة اللقب Linghui M9، والتي تأتي بتصميم عصري مع عدد كبير من التجهيزات.

جاءت الواجهة الأمامية لسيارة BYD بشبكة كبيرة تمزج اللمسات الكرومية باللون الأسود، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED بتوقيع حاد، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية متعددة الأضلاع بقياس 18 بوصة مع إطارات 235/60R18، في حين يمنح الباب الجانبي المنزلق سهولة الوصول إلى الصفوف الخلفية.

بي واي دي Linghui M9

يبلغ الطول الكلي للسيارة قرابة 5.20 متر، والعرض 1.97 متر، والارتفاع 1.80 متر، مع قاعدة عجلات ممتدة إلى 3.05 متر، وهذه المقاسات تتيح مقصورة واسعة مع مساحة تخزين خلفية مناسبة للاستخدام إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

منظومة هجينة قابلة للشحن بتركيبة  DM-i

تعتمد بي واي دي M9 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي متزامن مغناطيسي دائم، مع بطارية من نوع Blade، ويولد محرك الاحتراق قدرة قصوى تبلغ 115 كيلوواط ما يعادل 154 حصانًا، بينما ينتج المحرك الكهربائي 200 كيلوواط أي نحو 268 حصانًا، وتستند المنظومة إلى فلسفة DM-i المعروفة لدى الشركة.

بي واي دي Linghui M9

مقصورة ثلاثية الصفوف وتجهيزات رقمية

تتبنى السيارة مقصورة بثلاثة صفوف، مع اعتماد واضح على الشاشات لعرض المعلومات والوسائط المتعددة، ولوحة القيادة تضم شاشة مركزية للنظام الترفيهي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالخصائص الأساسية دون تشتيت الانتباه، كما يتوفر نظام تكييف متعدد المناطق مع فتحات مخصصة للصفوف الخلفية، وتشمل التجهيزات فتحة سقف، إضافة إلى باقة من وسائل الراحة المتوقعة في هذه الفئة.

بي واي دي Linghui M9

وتضم السيارة قائمة من أنظمة السلامة، بينها مثبت سرعة تكيفي يعمل بالتوافق مع حركة المرور، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إلى جانب رصد النقاط العمياء، كما تتوفر وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة لتعزيز الحماية، مع أنظمة مساعدة إضافية تركز على تقليل المخاطر أثناء القيادة.

بي واي دي Linghui M9 بي واي دي Linghui M9 مواصفات بي واي دي Linghui M9 سيارة بي واي دي Linghui M9 السيارة بي واي دي Linghui M9 محرك بي واي دي Linghui M9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد