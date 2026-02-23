عائلية بقدرات هجينة.. بي واي دي تكشف الستار عن M9 الجديدة| صور

تواصل بي واي دي الصينية وعملاق تصنيع السيارات تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن أحدث إصداراتها ضمن فئة الفان، وهي السيارة العائلية صاحبة اللقب Linghui M9، والتي تأتي بتصميم عصري مع عدد كبير من التجهيزات.

جاءت الواجهة الأمامية لسيارة BYD بشبكة كبيرة تمزج اللمسات الكرومية باللون الأسود، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED بتوقيع حاد، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية متعددة الأضلاع بقياس 18 بوصة مع إطارات 235/60R18، في حين يمنح الباب الجانبي المنزلق سهولة الوصول إلى الصفوف الخلفية.

بي واي دي Linghui M9

يبلغ الطول الكلي للسيارة قرابة 5.20 متر، والعرض 1.97 متر، والارتفاع 1.80 متر، مع قاعدة عجلات ممتدة إلى 3.05 متر، وهذه المقاسات تتيح مقصورة واسعة مع مساحة تخزين خلفية مناسبة للاستخدام إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

منظومة هجينة قابلة للشحن بتركيبة DM-i

تعتمد بي واي دي M9 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي متزامن مغناطيسي دائم، مع بطارية من نوع Blade، ويولد محرك الاحتراق قدرة قصوى تبلغ 115 كيلوواط ما يعادل 154 حصانًا، بينما ينتج المحرك الكهربائي 200 كيلوواط أي نحو 268 حصانًا، وتستند المنظومة إلى فلسفة DM-i المعروفة لدى الشركة.

بي واي دي Linghui M9

مقصورة ثلاثية الصفوف وتجهيزات رقمية

تتبنى السيارة مقصورة بثلاثة صفوف، مع اعتماد واضح على الشاشات لعرض المعلومات والوسائط المتعددة، ولوحة القيادة تضم شاشة مركزية للنظام الترفيهي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالخصائص الأساسية دون تشتيت الانتباه، كما يتوفر نظام تكييف متعدد المناطق مع فتحات مخصصة للصفوف الخلفية، وتشمل التجهيزات فتحة سقف، إضافة إلى باقة من وسائل الراحة المتوقعة في هذه الفئة.

بي واي دي Linghui M9

وتضم السيارة قائمة من أنظمة السلامة، بينها مثبت سرعة تكيفي يعمل بالتوافق مع حركة المرور، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إلى جانب رصد النقاط العمياء، كما تتوفر وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة لتعزيز الحماية، مع أنظمة مساعدة إضافية تركز على تقليل المخاطر أثناء القيادة.