تبدأ من 57 ألف ريال.. أرخص هاتشباك من سوزوكي في السعودية

تقدم سوزوكي طراز سويفت باعتباره الأقل سعرًا ضمن فئة الهاتشباك ضمن تشكيلتها داخل السوق السعودي للعام 2026، ويأتي الطراز عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات، مع سعر يبدأ من 57,385 ريال سعودي للفئة الأولى.

محرك سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 80 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 23.2 كيلومترًا لكل لتر، كما زودت بخزان وقود سعة 37 لترًا.

أبعاد السيارة سوزوكي سويفت

يبلغ طول السيارة 3,860 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,735 مم، وارتفاعها 1,520 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، أما الوزن فيتراوح بين 938 و960 كجم بحسب الفئة.

وتختلف بعض التجهيزات الخارجية باختلاف الفئة، حيث تحصل فئة GLX على مصابيح أمامية بتقنية LED، في حين تأتي فئة GL Plus بمصابيح هالوجين، وتعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم مقاس 15 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية تتضمن إشارات انعطاف مدمجة، إضافة إلى خاصية الطي التلقائي في الفئات الأعلى.

مقصورة وتجهيزات سوزوكي سويفت

توفر سويفت شاشة نظام ترفيهي بقياس 7 بوصات أو 9 بوصات حسب الفئة، مع دعم أنظمة الربط الذكي للهواتف مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الخصائص دون الحاجة لرفع اليدين عن عجلة القيادة، ويتوفر نظام صوتي بعدد 4 أو 6 مكبرات صوتية تبعًا للفئة.

وتم تزويد السيارة بعدد يصل لـ 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر، كما تتضمن بعض الفئات نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وتتوفر كذلك حساسات للركن مع كاميرا خلفية.

أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي

تتوفر سوزوكي سويفت 2026 في السعودية بالفئتين التاليتين، الأولى GL Plus بسعر 57,385 ريال سعودي، والقانية GLX بسعر 63,135 ريال سعودي.