جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تبدأ من 57 ألف ريال.. أرخص هاتشباك من سوزوكي في السعودية

سوزوكي سويفت
سوزوكي سويفت
صبري طلبه

تقدم سوزوكي طراز سويفت باعتباره الأقل سعرًا ضمن فئة الهاتشباك ضمن تشكيلتها داخل السوق السعودي للعام 2026، ويأتي الطراز عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات، مع سعر يبدأ من 57,385 ريال سعودي للفئة الأولى.

محرك سوزوكي سويفت 

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 80 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 23.2 كيلومترًا لكل لتر، كما زودت بخزان وقود سعة 37 لترًا.

سوزوكي سويفت 

أبعاد السيارة سوزوكي سويفت

يبلغ طول السيارة 3,860 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,735 مم، وارتفاعها 1,520 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، أما الوزن فيتراوح بين 938 و960 كجم بحسب الفئة.

وتختلف بعض التجهيزات الخارجية باختلاف الفئة، حيث تحصل فئة GLX على مصابيح أمامية بتقنية LED، في حين تأتي فئة GL Plus بمصابيح هالوجين، وتعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم مقاس 15 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية تتضمن إشارات انعطاف مدمجة، إضافة إلى خاصية الطي التلقائي في الفئات الأعلى.

سوزوكي سويفت 

مقصورة وتجهيزات سوزوكي سويفت

توفر سويفت شاشة نظام ترفيهي بقياس 7 بوصات أو 9 بوصات حسب الفئة، مع دعم أنظمة الربط الذكي للهواتف مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الخصائص دون الحاجة لرفع اليدين عن عجلة القيادة، ويتوفر نظام صوتي بعدد 4 أو 6 مكبرات صوتية تبعًا للفئة.

سوزوكي سويفت 

وتم تزويد السيارة بعدد يصل لـ 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر، كما تتضمن بعض الفئات نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وتتوفر كذلك حساسات للركن مع كاميرا خلفية.

سوزوكي سويفت 

أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي

تتوفر سوزوكي سويفت 2026 في السعودية بالفئتين التاليتين، الأولى GL Plus بسعر 57,385 ريال سعودي، والقانية GLX بسعر 63,135 ريال سعودي.

سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت سعر سوزوكي سويفت أسعار سوزوكي سويفت أسعار سوزوكي سويفت في السعودية أسعار سوزوكي سويفت 2026

