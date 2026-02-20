قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي اكروس 2026

سوزوكي اكروس 2026
سوزوكي اكروس 2026
صبري طلبه

تواصل سوزوكي توسيع نطاق حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز أكروس 2026، الذي يأتي بصيغة هجينة تجمع بين الأداء والمظهر الرياضي، إلى جانب باقة كبيرة من التقنيات والتجهيزات.

تصميم وأبعاد سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على ملامح خارجية تميل إلى الطابع الرياضي الواضح، حيث تأتي بمصابيح أمامية حادة الشكل، مدعومة بإضاءة نهارية   LED تعزز وضوح الرؤية، وكذلك في الناحية الخلفية.

سوزوكي اكروس 2026

وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، فيما تضم المرايا الجانبية خاصية الضبط والطي الكهربائي مع التسخين ومؤشرات انعطاف مدمجة.

ويبلغ طول السيارة سوزوكي اكروس 2026 نحو 4,635 مم، وعرضها 1,855 مم، وارتفاعها 1,689 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,600 مم.

سوزوكي اكروس 2026

أداء ومحرك سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 185 حصاناً وعزم دوران 227 نيوتن متر، إلى جانب محركين كهربائيين يرفعان القوة الإجمالية للنظام إلى 234 حصاناً، مع عزم يبلغ 391 نيوتن متر.

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع E-CVT، مع نظام دفع رباعي، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال نحو 6 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة.

سوزوكي اكروس 2026

تجهيزات سوزوكي اكروس 2026

تزود أكروس 2026 بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة النشطة، من بينها مثبت سرعة، ونظام التحذير من مغادرة المسار مع تقنية المساعدة على البقاء داخله، كما تتوفر بنظام مراقبة للنقطة العمياء وتنبيه لحركة المرور الخلفية عند الرجوع.

وتضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، إضافة إلى منظومة وسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستارية ووسادة خاصة بركبة السائق، كما تعتمد أنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات وقوى الجر، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونظام دعم نزول المنحدرات.

سوزوكي اكروس 2026

وتقدم أكروس 2026 بيئة قيادة تعتمد على الطابع الرقمي، حيث تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات، إلى جانب شاشة نظام معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

وتضم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية للركاب، ومقاعد مكسوة بمزيج من القماش والجلد، ويحصل مقعد السائق على ضبط كهربائي مع خاصية التدفئة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

سوزوكي اكروس سوزوكي اكروس سوزوكي اكروس 2026 مواصفات سوزوكي اكروس 2026 السيارة سوزوكي اكروس 2026 سيارة سوزوكي اكروس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

ترشيحاتنا

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد