بتصميم رياضي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي اكروس 2026

تواصل سوزوكي توسيع نطاق حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز أكروس 2026، الذي يأتي بصيغة هجينة تجمع بين الأداء والمظهر الرياضي، إلى جانب باقة كبيرة من التقنيات والتجهيزات.

تصميم وأبعاد سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على ملامح خارجية تميل إلى الطابع الرياضي الواضح، حيث تأتي بمصابيح أمامية حادة الشكل، مدعومة بإضاءة نهارية LED تعزز وضوح الرؤية، وكذلك في الناحية الخلفية.

سوزوكي اكروس 2026

وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، فيما تضم المرايا الجانبية خاصية الضبط والطي الكهربائي مع التسخين ومؤشرات انعطاف مدمجة.

ويبلغ طول السيارة سوزوكي اكروس 2026 نحو 4,635 مم، وعرضها 1,855 مم، وارتفاعها 1,689 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,600 مم.

سوزوكي اكروس 2026

أداء ومحرك سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 185 حصاناً وعزم دوران 227 نيوتن متر، إلى جانب محركين كهربائيين يرفعان القوة الإجمالية للنظام إلى 234 حصاناً، مع عزم يبلغ 391 نيوتن متر.

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع E-CVT، مع نظام دفع رباعي، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال نحو 6 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة.

سوزوكي اكروس 2026

تجهيزات سوزوكي اكروس 2026

تزود أكروس 2026 بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة النشطة، من بينها مثبت سرعة، ونظام التحذير من مغادرة المسار مع تقنية المساعدة على البقاء داخله، كما تتوفر بنظام مراقبة للنقطة العمياء وتنبيه لحركة المرور الخلفية عند الرجوع.

وتضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، إضافة إلى منظومة وسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستارية ووسادة خاصة بركبة السائق، كما تعتمد أنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات وقوى الجر، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونظام دعم نزول المنحدرات.

سوزوكي اكروس 2026

وتقدم أكروس 2026 بيئة قيادة تعتمد على الطابع الرقمي، حيث تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات، إلى جانب شاشة نظام معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

وتضم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية للركاب، ومقاعد مكسوة بمزيج من القماش والجلد، ويحصل مقعد السائق على ضبط كهربائي مع خاصية التدفئة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.