سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن ملامح مشاركتها الرسمية في معرض طوكيو أوتو صالون 2026، المقرر إقامته الشهر المقبل، من خلال تشكيلة متنوعة تعكس توجه العلامة نحو أسلوب حياة يعتمد على السفر والرحلات والمغامرات.

وتأتي مشاركة سوزوكي هذا العام تحت شعار «الحياة مع المغامرة – Life with Adventure»، حيث تركز على تقديم سيارات مهيأة للأنشطة الخارجية والاستخدام العملي داخل وخارج الطرق الممهدة.

وتضم التشكيلة 9 مركبات، من بينها 5 نماذج اختبارية، جميعها مبنية على طرازات معروفة مثل جيميني، إكس بي، إيفري واغن، وسوبر كاري، مع إبراز واضح للتصميم القوي والتجهيزات العملية المناسبة لمحبي التخييم والاستكشاف.

وتتصدر التشكيلة نسخة جيميني نوماد مونستر هنتر وايلدز إيديشن، التي جاءت نتيجة تعاون بين سوزوكي وشركة كابكوم بالتزامن مع إطلاق لعبة Monster Hunter Wilds، وتعتمد السيارة على جيميني بخمسة أبواب، وتتميز بكسوة خارجية خاصة، وحامل سقف، ولمسات تصميم معدنية، إلى جانب جنوط ألمنيوم جديدة، كما تُعرض بجوارها دراجة DR-Z4S معدلة بنفس الطابع.

كما تقدم سوزوكي نسخة إكس بي نيتشر فوتوغرافر المخصصة لعشاق الطبيعة والتصوير، والتي حصلت على حامل سقف منخفض مزود بإضاءة LED، وجنوط بتصميم بيدلوك، وحمايات للمصابيح الخلفية، وسلّم خلفي، مع طلاء خاص باللونين الأزرق والأسود بملمس مميز.

وتشمل التشكيلة أيضا إيفري واجن وانباكو رايدر، وهي سيارة Kei عائلية جرى تجهيزها للرحلات والأنشطة الخارجية، حيث يمكنها حمل ثلاث دراجات أطفال على السقف، إلى جانب صناديق تخزين، وشريط إضاءة LED، ومظلة قابلة للطي، مع إطارات أكثر سماكة وشبك أمامي داكن ومصابيح معتمة.

أما نسخة سوبر كاري وورك اند بلاي برو، فتركز على الجانب العملي باعتبارها شاحنة Kei مهيأة للتخييم والأنشطة البحرية، مع حامل سقف ممتد فوق صندوق الحمولة لنقل المعدات الطويلة، وتصميم بسيط يركز على الوظيفة دون مبالغة في المظهر.

وتختتم التشكيلة بسيارة سويفت سبورت سوبر إنديورانس – مواصفات سباق، المبنية على الجيل السابق من سويفت، والتي شاركت فعليا في بطولة Super Taikyu 2025، وتأتي بتجهيزات سباق كاملة مخصصة للحلبات، في ظل غياب نسخة سبورت من الجيل الجديد حتى الآن.

وإلى جانب النماذج الاختبارية، ستعرض سوزوكي طرازين إنتاجيين مزودين بإكسسوارات رسمية هما XBee وSuper Carry، بالإضافة إلى الدراجة النارية الجديدة GSX-8TT.

ومن المقرر أن يفتح معرض طوكيو للسيارات 2026 أبوابه للجمهور في 9 يناير، وسط حضور لافت لروح المغامرة التي تسعى سوزوكي إلى إبرازها بقوة من خلال مشاركتها هذا العام.