أخبار السيارات| أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية.. مواصفات بي واي دي دولفن 2026 الكهربائية

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا راف 4 موديل 2026 ، وتنتمي راف 4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن أطلس موديل 2027، وتنتمي فاجن أطلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .