قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها.. ودول أسهمت بنحو 7 مليارات دولار لدعم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية.. مواصفات بي واي دي دولفن 2026 الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا راف 4 موديل 2026 ، وتنتمي راف 4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن أطلس موديل 2027، وتنتمي فاجن أطلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بى واى دى دولفن 2026 مواصفات بى واى دى دولفن 2026 جيتور X70 كاي ي اكس 3 برو 2026 سيارات مستعملة أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 تويوتا راف 4 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

بواقع 7 آلاف وجبة.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجماعي بالجامع الأزهر في أول أيام شهر رمضان

في أول أيام شهر رمضان.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. اعرف دعاء إفطار الصائم

الجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: باب الريان يناقش أثر الصيام في تهذيب النفس الإنسانية

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد