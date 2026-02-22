قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فولفو تقدم إصدار Black Edition من EX30 الكهربائية.. صور

فولفو EX30 Black Edition
فولفو EX30 Black Edition
صبري طلبه

تواصل فولفو تعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية عبر طراز Volvo EX30، الذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث كشفت الشركة السويدية عن إصدار Black Edition، وهو طرح يعتمد على لمسات تصميمية خاصة ترتكز على اللون الأسود كلغة بصرية أساسية.

مدى وتسارع فولفو EX30 Black Edition

تعتمد فولفو EX30 Black Edition على منظومة دفع كهربائية تتيح مدى قيادة يصل إلى 475 كيلومتراً وفق المعايير المعلنة، ما يضعها ضمن الفئة القادرة على تلبية متطلبات التنقل اليومي والرحلات المتوسطة، وعلى صعيد الأداء، تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثانية.

فولفو EX30 Black Edition

تصميم EX30 Black Edition

يحمل إصدار فولفو Black Edition طلاءً خارجياً أسود بالكامل، وتظهر الجنوط الرياضية المصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة بلمسة لامعة داكنة، ما يعزز الطابع الرياضي للمركبة، كما تأتي الشبكة الأمامية بلمسات داكنة، إلى جانب جناح سقف يندمج مع الخطوط الخلفية، وعلب مرايا جانبية مطلية بالأسود، وتمتد المعالجة اللونية إلى مقابض الأبواب.

فولفو EX30 Black Edition

مقصورة بلون Indigo وتقنيات عرض مركزية

تعتمد مقصورة السيارة فولفو EX30 Black Edition على لون Indigo كلون أساسي، مع استخدام خامات تتماشى مع توجه فولفو في تقديم بيئة بسيطة وعملية في وقت واحد، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة مركزية بقياس 12.3 بوصة تُستخدم للتحكم في وظائف السيارة وأنظمة الترفيه والمعلومات.

تتضمن التجهيزات نظاماً لقياس جودة الهواء داخل المقصورة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وتأتي عجلة القيادة باللون الأسود مع أزرار متعددة للتحكم في الأوامر الصوتية ووظائف مختلفة، إضافة إلى حزمة من أنظمة الحماية ومساعدات القيادة.

