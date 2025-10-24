فولفو تقدم سيارتها ES90 الكهربائية.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت فولفو السويدية عن سيارتها الكهربائية الجديدة ES90 ، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها ضمن فئة السيارات الفارهة الكهربائية، وتدخل فولفو بهذه السيارة في منافسة قوية مع عدد من العلامات ابرزها تسلا ومرسيدس وأودي، وتحديدًا بين موديلات EQE و A6 e-tron، بالإضافة إلى موديل 3، إلى جانب بي إم دبليو تحديدًا i5.

تصميم مواصفات فولفو ES90 الجديدة

تأتي فولفو ES90 الجديدة بتصميم عصري يعكس فلسفة VOLVO الحديثة في الجمع بين الفخامة البسيطة والديناميكية، حيث يبلغ طول السيارة نحو خمسة أمتار، مقصورة رحبة تتسع للراحة والفخامة.

فولفو ES90

وتعتمد السيارة على منظومتين من الدفع الكهربائي، الأولى بمحرك واحد يولد قوة تبلغ 245 كيلوواط تعادل نحو 333 حصانًا، والثانية تضم محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 500 كيلوواط أي ما يعادل 680 حصانًا.

ورغم هذا الأداء القوي، تظل السرعة القصوى محددة عند 180 كيلومترًا في الساعة، بينما اعتمدت فولفو في ES90 على بنية كهربائية حديثة بتقنية 800 فولت، وتطرح السيارة بخيارين من البطاريات بسعات 92 و106 كيلوواط ساعة، لتوفر مدى قيادة مميزًا يصل في أفضل نسخه إلى 700 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

فولفو ES90

تتميز فولفو ES90 بقدرات شحن فائقة بفضل تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة فقط، ويمكن في حالات السفر أو التنقل السريع تزويد السيارة بالطاقة اللازمة لقطع 300 كيلومتر إضافي في عشر دقائق.

وتأتي السيارة فولفو ES90 الجديدة بجنوط رياضية، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع مقصورة عصرية تحتوي على شاشات عرض تدعم تقنية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فتحة سقف بانوراما.

فولفو ES90

سعر سيارة فولفو ES90 الجديدة

تقدم السيارة فولفو ES90 عالميًا بسعر يبدأ من 71,990 يورو.