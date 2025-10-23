سوق المستعمل.. سعر أرخص سيارة MG بحالة كسر الزيرو

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة من الاصدارات الصينية المتنوعة، ومنها سيارة MG، وتعد النسخة إم جي 5 واحدة من أرخص السيارات المقدمة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وظهرت إم جي 5 موديل 2025 في سوق السيارات المستعملة تحت حالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 750 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا، وبعدد بسيط من الكليومترات.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة العامة والموديل والفئة أيضًا، إلى جانب الكشف الفني الشامل، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي من الداخل والخارج.

إم جي 5

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي 5

تضم السيارة إم جي 5 برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الفرامل المانعة للانغلاق نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية متقدمة، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مصابيح بتقنية LED.

إم جي 5

تحتوي السيارة إم جي 5 على باقة من التجهيزات منها مقاعد ذات تحكم كهربائي، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامي وخلفية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس.

إم جي 5

يمكن للسيارة إم جي 5 إلى أن تصل السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

إم جي 5

تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4601 مم للطول الكلي، و1818 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1489 مم، و168 مم للخلوص الأرضي، أي مستوى الارتفاع عن الأرض، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2680 مم.