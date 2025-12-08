دراما رمضان 2026.. جيهان خليل تنضم لأبطال مسلسل درش

تنضم النجمة جيهان خليل إلى أبطال مسلسل "درش" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026 بجانب النجم مصطفى شعبان.

مسلسل درش، مكوّن من 30 حلقة، وهو إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد خالد أمين، الذي سبق وتعاون معه في رمضان الماضي من خلال مسلسل حكيم باشا.

الجدير بالذكر أن جيهان خليل من النجوم الشباب الذين يجمعون بين الموهبة و الثقافة، منذ بدايتها المبكرة على المسرح في كلاسيكيات عالمية مثل أنتيجون وروميو وجولييت والدور الذي تميزت بأدائه "ميديا "، اكتسبت جيهان شهرتها بعد فوزها بلقب أفضل ممثلة في الوطن العربي في البرنامج الشهير آراب كاستينغ (Arab Casting). وتشمل أعمالها البارزة مثل المسلسل رسالة الإمام والعائدون وطاقة نور الذي شكل اولى و بطولاتها و غيرها من الاعمال السينمائية و التلفزيونية .

هذا بالاضافة الى عمقها الأكاديمي: فهي تحمل درجة الماجستير في فلسفة الفن وتتابع حاليًا دراسة الدكتوراه في جماليات الصورة والسينما. بالاضافة الى كتاباتها في مجال الفلسفة و الدراسات الجندرية .جيهان خليل تجسد بجمال التقاء الإبداع بالوعي، وتثبت أن الجمال هو جمال العقل و الثقافة و الموهبة بالدرجة الاولى .

https://www.instagram.com/jihane_khalil?igsh=MTFndmtidTdwYnQwZg==