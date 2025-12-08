نيافة الأنبا يوسف يستقبل وزيرة الخارجية البوليڤية السابقة

استقبل نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس في سانتا كروس، السيدة سيليندا سوسا لوندا وزيرة الخارجية البوليڤية السابقة، ترافقها دكتورة چاكلين بيريرا مديرة الشؤون الدينية السابقة.

خدمات الكنيسة القبطية

ودار الحديث خلال اللقاء حول الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية في المجتمع عبر ما يقرب من ٢٥ عامًا.

كما أشارت وزير الخارجية البوليڤية السابقة إلى اللقاء الذي جمعها بقداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، خلال زيارتها لمصر العام الماضي.

زارت السيدة سوسا مركز البابا شنودة الطبي الملحق بالكاتدرائية والتابع لها.