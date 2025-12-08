الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

صلاة القداس الإلهي

كذلك، احتفل صاحب النيافة بتذكار تدشين الرعية، حيث شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، كما ألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "نظر إليه وأحبه".

وفي سياق آخر، أحتفل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بدير راهبات يسوع ومريم القبطيات، بمصر الجديدة.

كذلك، احتفل الأب المطران بعيد الرهبنة، حيث شاركت في الصلاة الأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "قبل الطاعة الاستعداد"، ناقلًا للأخوات صلوات وسلام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومقدمًا لهن كلمات التهنئة، بمناسبة اقتراب بدء صوم الميلاد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.