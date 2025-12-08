تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

تشهد علاقة الدولي المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت توترًا واضحًا داخل ليفربول، بعد سلسلة من القرارات الفنية التي أبعدت النجم المصري عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وكان سلوت قد قرر إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث لم يشارك أمام وست هام وليدز يونايتد، بينما اكتفى بالمشاركة كبديل في الشوط الثاني خلال مواجهة سندرلاند، وهو ما أثار علامات استفهام حول وضعه داخل الفريق.

واشتعلت الأجواء داخل ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح، التي فتح فيها النار على إدارة النادي والجهاز الفني، ملمحًا إلى أن الريدز نكثوا وعودهم معه، وأن هناك من يسعى لإبعاده عن الفريق.

وبحسب شبكة "talksport"، فإن إدارة ليفربول منحت سلوت دعمًا كاملاً في إدارته للملف، وترى أن ردود فعل صلاح الغاضبة في الفترة الأخيرة جاءت غير معتادة، لكنها لا تغير من موقف النادي تجاه مدربه الجديد.

التقارير أشارت أيضًا إلى تزايد الشكوك حول مرافقة صلاح لبعثة الفريق المتجهة إلى ميلانو لخوض مواجهة إنتر، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، مع احتمالات قوية لاستبعاده كذلك من مباراة برايتون يوم 13 ديسمبر في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح مباشرة إلى معسكر منتخب مصر عقب مواجهة برايتون، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها هذا الشهر في المغرب.