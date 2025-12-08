قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تشهد علاقة الدولي المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت توترًا واضحًا داخل ليفربول، بعد سلسلة من القرارات الفنية التي أبعدت النجم المصري عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وكان سلوت قد قرر إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث لم يشارك أمام وست هام وليدز يونايتد، بينما اكتفى بالمشاركة كبديل في الشوط الثاني خلال مواجهة سندرلاند، وهو ما أثار علامات استفهام حول وضعه داخل الفريق.

واشتعلت الأجواء داخل ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح، التي فتح فيها النار على إدارة النادي والجهاز الفني، ملمحًا إلى أن الريدز نكثوا وعودهم معه، وأن هناك من يسعى لإبعاده عن الفريق.

وبحسب شبكة "talksport"، فإن إدارة ليفربول منحت سلوت دعمًا كاملاً في إدارته للملف، وترى أن ردود فعل صلاح الغاضبة في الفترة الأخيرة جاءت غير معتادة، لكنها لا تغير من موقف النادي تجاه مدربه الجديد.

التقارير أشارت أيضًا إلى تزايد الشكوك حول مرافقة صلاح لبعثة الفريق المتجهة إلى ميلانو لخوض مواجهة إنتر، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، مع احتمالات قوية لاستبعاده كذلك من مباراة برايتون يوم 13 ديسمبر في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح مباشرة إلى معسكر منتخب مصر عقب مواجهة برايتون، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها هذا الشهر في المغرب.

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

وزير الصحة

أول مركز محاكاة طبي للتميز.. وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل»

امتحانات الثانوية العامة

خطوات تنفيذ تعليمات الرئيس بمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة| خبير تربوي يكشفها

بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

