بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

رنا عصمت

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الصور بدبي رفقة الإعلامى أنس بوخاش.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال على غير المعتاد فهى تلجأ دائماً إلى الفساتين .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز ، بإطلالاتها الأنيقة والتى تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهي تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه,

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

