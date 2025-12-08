ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الصور بدبي رفقة الإعلامى أنس بوخاش.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال على غير المعتاد فهى تلجأ دائماً إلى الفساتين .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز ، بإطلالاتها الأنيقة والتى تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهي تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه,

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.