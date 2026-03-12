توتر دبلوماسي.. الحكومة اللبنانية تستدعي السفير الإيراني على خلفية بيان مثير للجدل

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، تفاصيل جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا لبحث تداعيات بيان صادر عن إيران تحدث عن تنفيذ عمليات متزامنة بالتنسيق مع فصائل مسلحة في المنطقة.

البيان الإيراني يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اللبنانية رأت أن ما ورد في البيان الإيراني يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن مخالفته للقوانين اللبنانية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وجّه وزير الخارجية باستدعاء السفير الإيراني في بيروت، لإبلاغه رسميًا برفض الدولة اللبنانية لما جاء في البيان، وتقديم احتجاج رسمي يعكس موقف بيروت الرافض لأي حديث عن تنسيق عسكري أو أمني خارج إطار مؤسسات الدولة.

حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه الحكومة اللبنانية تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، في إطار مساعيها لتأكيد التزامها بتطبيق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل العسكري والأمني داخل البلاد.