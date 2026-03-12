عضو الحزب الجمهوري: ترامب وقع في فخ التصعيد مع إيران.. ولا مخرج واضح لواشنطن

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري والمحللة السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في مواجهة متصاعدة مع إيران، معتبرةً أن الإدارة الأمريكية باتت عالقة في دائرة من التصعيد دون امتلاك مسار واضح للخروج من الأزمة.

رد انتقامي من الجانب الإيراني

وأوضحت تشابمان، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش في تغطية خاصة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل هجوم تنفذه الولايات المتحدة يقابله رد انتقامي من الجانب الإيراني، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر ويجعل فرص الوصول إلى مخرج آمن أو نهاية قريبة للصراع شبه غائبة.

وأضافت أن تصريحات ترامب بشأن القضاء على البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية تأتي في وقت يتزامن مع توسع الاستيطان الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، وهو ما يساهم في تعقيد المشهد العسكري والسياسي في المنطقة.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح جزءًا من تداعيات هذا التصعيد، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضحت أن الدول الأوروبية تضطر إلى دفع أسعار أعلى للحصول على النفط، ما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، وإغلاق بعض المصانع، وتسريح عدد من العمال، لا سيما في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

واختتمت تشابمان حديثها بالتأكيد على أن هذا التصعيد قد يحقق بعض الأهداف الاستراتيجية مثل إضعاف روسيا، لكنه في المقابل يفرض خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة على أوروبا.