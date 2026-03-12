أرقام صادمة.. الجيش الأمريكي يقصف 6000 هدف وتدمير 90 سفينة منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس أنه قصف نحو 6000 هدف إيراني منذ بداية النزاع.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، بتضرر أو تدمير أكثر من 90 سفينة إيرانية، من بينها أكثر من 60 سفينة حربية و30 سفينة زرع ألغام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.